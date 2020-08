Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (290/2020) Renault Clio in Obernfeld erheblich beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Göttingen (ots)

Obernfeld, Stadtweg Zwischen Montag, 27.07., 16.00 Uhr, und Dienstag, 28.07., 15.00 Uhr

OBERNFELD (jk) - Vermutlich in der Nacht zum letzten Dienstag (28.07.20) hat ein unbekannter LKW oder ein Fahrzeug in Transporterhöhe in der Ortschaft Obernfeld (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Clio beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich im Stadtweg in Höhe der Hausnummer 6. Bei der Kollision entstand u. a. eine ca. 30 mal 30 Zentimeter große Beule in der Heckklappe. Geschätzter Schaden: rund 2.500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der ermittelnden Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

