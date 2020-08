Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (289/2020) Im Industriegebiet von Göttingen: Getriebesteller von sieben LKW abmontiert und gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Hans-Böckler-Straße Zwischen dem 31.07. und 03.08.2020

GÖTTINGEN (jk) - In Göttingen haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Hans-Böckler-Straße von insgesamt sieben abgestellten LKW die Getriebesteller abmontiert und gestohlen. Die Täter schlugen am vergangenen Wochenende (31.07. bis 03.08.20) zu. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Er dürfte aber bei mehreren tausend Euro liegen. Von den Dieben und ihrer Beute fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dazu dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

