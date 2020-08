Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus im Wangerland - Wachsamer Nachbar: der Hund schlug an und vertreibt Einbrecher

Wangerland (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.08.2020, versuchten bislang unbekannte Täter die rückwärtige Tür eines Reihenhauses in der Bakenstraat aufzuhebeln. Nach bisherigem Ermittlungsstand ließen die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben ab, da gegen 07.00 Uhr der Hund der dortigen Bewohner anschlug. Die Polizei bittet weitere Anwohner der Nachbarschaft bzw. Zeugen, denen Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

