Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ladendiebstahl; Großefehn - Einbruch in Container; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl

In ein Bekleidungsgeschäft in Aurich ist zwischen Sonntag und Montag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Laden in der Burgstraße und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Einbruch in Container

Unbekannte sind am Wochenende in Großefehn in einen Container eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände im Holtmeedeweg und entwendeten mehrere Baumaschinen. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Wochenende in Aurich an der Popenser Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, auf einem Parkplatz einen schwarzen Mazda 3. Er fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden an der Heckschürze und am Kofferraumdeckel. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

