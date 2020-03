Polizei Duisburg

POL-DU: Nachtragsmeldung: Neumühl: Versuchter Überfall am Backwarenanhänger

Laut Zeugenaussagen soll sich der Täter vor dem Überfall auf einem Parkplatz auf dem Konrad-Adenauer-Ring in der Nähe der Straße Am Inzerfeld mit Passanten unterhalten und diese nach einer Zigarette gefragt haben. Diese Personen werden nun dringend gesucht und sind wichtige Zeugen, die eindringlich gebeten werden, sich an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 zu wenden. Der Räuber soll circa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit soll er ein dunkles Sweatshirt mit Kapuze und einen blauen Schal getragen haben.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4542047

