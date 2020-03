Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Unfälle mit Verletzten in Kaßlerfeld und Obermarxloh

Duisburg (ots)

Direkt vor der Polizeiwache Hamborn hat sich am Montagmittag (9. März, 11:45 Uhr) bei einem Unfall ein Auto überschlagen. Eine 29 Jahre alte Opel-Fahrerin missachtete an der Kreuzung August-Thyssen-/Kampstraße die Vorfahrt und stieß gegen einen kreuzenden Smart. Durch den Aufprall kam der Smart ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 59-Jährige Fahrerin musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Opels und ihre drei Beifahrer blieben unverletzt.

Weil die Sonne ihn blendete, hat ein Mercedes-Fahrer am späten Montagnachmittag (9. März, gegen 17:30 Uhr) an der Kreuzung Max-Peters-Straße/Ruhrdeich in Kaßlerfeld ein Motorrad übersehen. Beim Links-Abbiegen nahm der 58-Jährige dem Motorrad die Vorfahrt. Der 19-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Mercedes in die Seite. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus; der Autofahrer blieb unverletzt. (cd)

