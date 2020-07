Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Verhinderte Betrüger reagieren aggressiv

Velen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag in Velen eine Frau beleidigt und ihren Wagen zerkratzt. Das Geschehen spielte sich gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts an der Coesfelder Straße ab. Die Unbekannten sprachen die 22-Jährige an, die dort in ihrem Auto saß. Die Männer hatten ein Klemmbrett dabei und forderten von der Velenerin eine Unterschrift. Die junge Frau vermutete dahinter eine betrügerische Absicht und lehnte ab. Daraufhin wollten die Männer das Geschäft aufsuchen - dies verwehrte ihnen die Frau, die dort als Mitarbeiterin tätig ist. Daraufhin beleidigten die beiden die Frau und einer der Täter ging zu dem parkenden Auto der 22-Jährigen und beschädigte es.

Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: 1. Person: circa 1,80 Meter groß, gegelte kurze schwarze Haare, schmales Gesicht, bekleidet mit einem blauen T-Shirt; 2. Person: circa 1,70 Meter groß, fast Glatze, etwas kräftigere Statur. Beide Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

