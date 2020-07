Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bagger ohne Fahrerlaubnis gefahren

Heiden (ots)

Auch ein Baggerfahrer braucht die nötige Fahrerlaubnis, bevor er ein solches Fahrzeug steuern darf - das musste sich am Montag ein Mann in Heiden vorhalten lassen. Polizeibeamte hatten den 52-Jährigen gegen 08.00 Uhr auf der Lembecker Straße kontrolliert - ihr Augenmerk hatte dabei zunächst einem Verstoß in Sachen Ladungssicherung gegolten: Der Bagger transportierte Schüttgut mit der Schaufel. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dem Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis fehlte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Bottroper; auch der Halter des Fahrzeugs muss sich verantworten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell