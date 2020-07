Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

Stadtlohn (ots)

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis war am Montag in Stadtlohn ein Autofahrer unterwegs - damit handelte er sich eine Strafanzeige ein. Zeugen hatten den 37-Jährigen beobachtet, als er gegen 11.00 Uhr die Straße Lange Stegge befuhr. Der Mann konnte lediglich eine georgische Fahrerlaubnis vorweisen. Da er sich jedoch schon länger als sechs Monate in Deutschland aufhält, hätte er eine deutsche Fahrerlaubnis erwerben müssen. Die Beamten untersagten ihm eindringlich das weitere Fahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell