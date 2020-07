Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kirchenfenster eingeschlagen

Ahaus (ots)

Sachschaden haben Unbekannte am Gebäude der Marienkirche am Markt in Ahaus angerichtet: Die Täter warfen eine Kunstglasscheibe ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

