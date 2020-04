Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen

Landkreis Konstanz) Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit (14.04.2020)

Ludwigshafen / Bodman-Ludwigshafen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Dienstag gegen 19 Uhr in der Begstraße ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem Volvo eines entgegenkommenden 56-Jährigen. Der Volvo-Fahrer verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte ambulant versorgt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden.

