Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfälle (14.04.2020)

Konstanz (ots)

Ein mit rund 1,9 Promille alkoholisierter Mercedes-Benz-Fahrer hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht, indem er gegen mehrere Leitbaken und einen Ampelmast fuhr. Der Mann war mit seinem Pkw vom Pfeiferhölzle über den Stockackerweg in die Danzigerstraße gefahren. Von dort aus weiter die Friedrichstraße über die Wollmatinger Straße an den Zähringerplatz. In der Theodor-Heuss-Straße überfuhr er drei Leitbaken und fuhr weiter in Richtung Sternenplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Als er kurz darauf jedoch auf der Alten Rheinbrücke gegen einen Ampelmast fuhr, wurde seine Fahrt unfreiwillig gestoppt. Der 36-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell