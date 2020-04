Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

TUT) Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten (13.04.2020)

Dürbheim (ots)

Leichte Verletzungen erlitt die 26-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris, die am Morgen des Ostermontags gegen 06.45 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dürbheim und Risiberg befuhr, hierbei nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die entlang der Fahrbahn verlaufende Leitplanke stieß. Nach dem Anstoß gegen die Leitplanke verlor die Pkw- Lenkerin die Kontrolle über den Toyota, dieser prallte gegen eine Böschung, stürzte um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die 26-Jährige musste am Unfallort durch die Freiwillige Feuerwehr Dürbheim aus dem auf der Fahrzeugseite liegenden Pkw befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Toyota war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

