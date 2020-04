Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

VS) Motorradfahrer auf der B 314 bei Randen zu laut unterwegs (13.04.2020)

Blumberg (ots)

Zwei Leichtkraftrad- Fahrer sind der Polizei am Ostermontag gegen 11.30 Uhr auf der beliebten Motorradstecke am Randen aufgefallen. Ein 17-jähriger hatte an seiner Yamaha die Auspuffanlage verändert, wodurch die Geräuschentwicklung des Kraftrad deutlich überhöht war. Weiterhin hatten sowohl er als auch sein ebenfalls 17 Jahre alter Begleiter auf einer KTM nicht zugelassene Anbauteile an den Kraftfahrzeugen montiert.

Gegen beide Jugendliche wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Beide Betroffene müssen ihre Leichtkrafträder wieder in einen verkehrstauglichen Zustand zurückversetzen. Die beiden erwachsenen Fahrzeughalter der Leichtkrafträder gelangen wegen der Verletzung ihrer Halterpflichten ebenfalls zur Anzeige.

