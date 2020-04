Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Zollhaus) Versuchter Einbruch in Einfamiliengebäude (13.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch in ein Wohngebäude im Grenzweg in Zollhaus, der im Zeitraum von Samstag, dem 04.04.2020, bis Ostermontag, 13.04.2020, begangen wurde. Unbekannte Tatverdächtige versuchten in diesem Zeitraum, gewaltsam ein Kellerfenster zu öffnen, um in das Einfamilienhaus einzudringen. Das Kellerfenster hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand.

Personen, die Verdächtiges beobachteten und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

Informationen zum Einbruchsschutz werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ bereitgestellt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Villingen unter der Fernsprechnummer 07721 601-0 erreichbar.

