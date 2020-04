Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand auf Motocross Gelände (13.04.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Gebäudebrand am Montag gegen 22.45 Uhr in der Dettinger Straße auf einem Motocross Gelände. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er einen lauten Knall und anschließend Flammen im Bereich des Schützenvereins wahrgenommen hatte. Polizeibeamte stellten fest, dass drei Container und ein Holzunterstand auf dem MX Motocross Gelände in Vollbrand standen. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Konstanz rückte mit 22 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Im Einsatz befand sich auch ein Polizeihubschrauber. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

