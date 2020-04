Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/Horb am Neckar)Seniorin fällt mit unsicherer Fahrweise auf 13.4.20, 19 Uhr

Sulz am Neckar (ots)

Mehrfach auf die linke Spur kam eine 71-jährige Autofahrerin zwischen Horb und Sulz. Einem Zeugen, der am Montagabend hinter dem Citroen der Frau hinterherfuhr, kam aufgrund der Fahrweise zunächst der Verdacht, dass diese alkoholisiert ist, weshalb er die Oberndorfer Polizei verständigte. Bei der Kontrolle der Seniorin wenig später fiel den Beamten jedoch keine Alkoholeinwirkung auf. Als die Frau weiterfuhr, bemerkten jedoch auch die hinterherfahrenden Beamten, dass die Autofahrerin erhebliche Probleme hatte, auf der rechten Spur zu bleiben. Sie wiesen sie am Wohnort der Frau nochmal darauf hin, ihr Auto künftig besser stehen zu lassen und informierten die Führerscheinstelle über den Vorfall. Möglicherweise wurden andere Verkehrsteilnehmer am Montag von dem silbergrauen Citroen mit Rottweiler Autonummer behindert oder gar gefährdet. Zeugen können sich bei der Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 melden.

