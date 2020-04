Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Heißer Topf löst Brandmelder aus 13.4.20, 15.30 Uhr

Oberndorf (ots)

Weil eine 29-jährige Bewohnerin in der König-Wilhelm-Straße vergessen hatte, ihren Herd auszuschalten, brannte das Essen in einem Topf ein und fing an, stark zu qualmen. Ein Rauchmelder löste in dem Wohnheim deshalb aus und alarmierte die Feuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr Oberndorf rückte mit 37 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus, musste aber nichts löschen, da weder ein Feuer noch Sachschaden entstand. Der Appetit dürfte der Frau allerdings vergangen sein. Sie muss nun mit einem Gebührenbescheid über die Kosten des Feuerwehreinsatzes rechnen.

