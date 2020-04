Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, K 5920) Fahrer eines Quads bei Unfall leicht verletzt

Wurmlingen, K 5920 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Ostermontag, gegen 15.30 Uhr, zwischen Wurmlingen und der Bundesstraße 523 auf der Kreisstraße 5920 passiert ist, hat sich ein Quad-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Zu spät reagierte der 36-jährige Fahrer des Quads auf ein vor ihm abbremsendes Auto. Um einen Zusammenstoß mit dem abbremsenden Wagen zu verhindern, wich der Quad-Fahrer nach rechts aus, prallte dabei jedoch gegen ein am Fahrbahnrand montiertes Verkehrszeichen. Eintreffende Rettungskräfte brachten den beim Unfall leicht verletzten 36-Jährigen zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik.

