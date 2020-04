POL-KN: (Tuttlingen) Kleinere Schuttmulde nahe einem Grillplatz in Brand geraten

Polizeipräsidium Konstanz

Zum Brand einer kleineren Schuttmulde und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Abend des Ostermontags auf dem Gelände der Jugendhilfe Mutpol "Im Steinigental" gekommen. Gegen 20.30 Uhr war dort ein Schutthaufen in der Nähe einer angelegten Grillstelle in Brand geraten, welcher schnell von der mit drei Fahrzeugen und 10 Mann anrückenden Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen. Die Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache dauern an.

