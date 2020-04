Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkr. KN

Konstanz (ots)

Brand eines Carports

Stockach-Hoppetenzell // Dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz, wurde am Ostersonntagnachmittag (12.04.2020), gg. 14:54 Uhr, ein Brand eines Carports in der Straße "Am Weiherholz" gemeldet. Als die FFW Hoppetenzell vor Ort eingetroffen war, drohte das Feuer auf das Anwesen überzugreifen. Außerdem brannten bereits zwei Pkw Audi, welche vor dem Anwesen bzw. in dem Carport abgestellt waren. Mit starken Kräften der Wehren, Hoppetenzell, Zizenhausen und Stockach konnte schlimmeres verhindert und das Wohnhaus geschützt werden. Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 120.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Sachbeschädigung und weitere Verstöße

Konstanz - Durch Verkehrsteilnehmer wurde am Osterstonntagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, eine Personengruppe auf der Reichenaustraße, auf der Höhe der dortigen Moschee, festgestellt, welche dort eingepflanzte Blumen, aus den städtischen Grünanlagen herausreißen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung, konnte die Personengruppe auf der Fahrradbrücke, mit den Blumen in der Hand posierend, festgestellt werden. Die anschließende Kontrolle gestaltete sich schwierig, da die Personen auf Ansprache aggressiv reagierten und ihre Personalien nicht angeben wollten. Auf Grund dessen, dass bei einer Person alle Versuche die Personalien vor Ort festzustellen scheiterte, musste er durchsucht und auf die Dienststelle verbracht werden. Gegen diese Maßnahmen wehrte der 32-jähre Mann, mit allen Kräften. Auf Grund des Vorfalls erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung als auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Handfeste Streitigkeit aus nichtigem Anlass

Singen - Am Ostersonntag, gg. 16:27 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz, durch mehrere Verkehrsteilnehmer und Zeugen, über Notruf, eine Schlägerei von mindestens 10 Personen, an einer Tankstelle in Singen, in der Radolfzeller Straße, mitgeteilt. Die Örtlichkeit wurde mit massiven Kräften aus Eigensicherungsgründen aufgesucht, da die Notrufmitteiler von Schlagwerkzeugen und auch einem Messer berichtet hatten.

Zum Sachverhalt war festzustellen, dass es wohl einen Streifvorgang zwischen zwei Fahrzeugen gekommen war. Ein Pkw VW Touran stand bereits an der Zapfsäule, während der zweite Pkw, ein Seat Alhambra, an dem stehenden Fzg. am Außenspiegel entlangstreifte. Hieraus entwickelte sich die Streitigkeit in dessen Verlauf insgesamt wohl ca. 20 Personen beteiligt waren und auch zwei Personen leicht, in Form von Schürfwunden, ggf. auch in Form einer Schnittwunde, verletzt wurden. Die ärztliche Versorgung erfolgte in einem Klinikum. Als Tatmittel wurden offensichtlich Baseballschläger, Eisenstangen, Holzprügel sowie ein Messer eingesetzt. Weitere Ermittlungen dauern an.

