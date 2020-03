POL-OH: Brand von Scheunenanbau - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Osthessen

Brand von Scheunenanbau - Zeugenaufruf

Tann - Am Donnerstag (05.03.), gegen 23.20 Uhr, wurde die Polizei über den Brand eines Scheunenanbaus in Oberrückersbach informiert. Da zu befürchten war, dass das Feuer auf die angrenzende Scheune übergreifen könnte, waren die örtlichen Feuerwehren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Durch deren schnelles Eingreifen, konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Fulda die Brandstelle untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer Brandstiftung auszugehen. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise. Wer hat am späten Donnerstagabend im Umkreis von Oberrückersbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann Angaben darüber machen, ob sich eine Person vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Brandortes aufgehalten hat? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

