Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher bleiben ohne Beute/ Am Mittwoch und Donnerstag beschäftigten zwei Einbrüche in Göppingen die Polizei.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster zu einer Firma in der Wilhelmstraße auf. Im Innern durchsuchten sie die Räume. Sie begaben sich in den ersten Stock. Hier überraschte sie eine Zeugin. Die Einbrecher ergriffen daraufhin ohne Beute sofort die Flucht.

Kurz vor 1 Uhr meldete am Donnerstag ein Zeuge der Polizei zwei Einbrecher in der Pappelallee. Die kletterten über einen Zaun und gelangten auf ein Firmenareal. Beim Eintreffen der Polizei waren die Unbekannten schon wieder verschwunden. Polizisten durchsuchten das Gelände. Dabei entdeckten sie an einem Gebäude ein beschädigtes Fenster. Das hatten die Einbrecher versucht einzuschlagen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Kurz vor 2 Uhr stellte eine Polizeistreife zwei Männer in der Poststraße fest. Zu einer Person passte die vom Zeugen abgegebene Beschreibung. Sie wurden auf ein Polizeirevier gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten die beiden Männer als mögliche Täter ausgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sie sich an einem anderen Ort. Die Polizei sicherte an beiden Einbruchsorten die Spuren. Die sollen nun auch klären, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen oder nicht.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihr Geschäft vor Einbrüchen schützen können erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Für Göppingen und Umgebung erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 nähere Informationen.

+++++++ 0454950 0454942

Mandy Andratzek / Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell