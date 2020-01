Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abbiegeunfall mit drei Verletzten und hohen Sachschäden

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Bundesstraße 3, Abfahrt Hansestraße, Dienstag, 07.01.2020, 12.03 Uhr. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer eines VW Busses befährt die Bundesstraße 3 in Richtung Northeim. An der Abfahrt zur Hansestraße übersieht der Fahrzeugführer dann einen entgegenkommenden Audi A 6, der von einem 55-jährigen Fahrzeugführer aus Unna geführt wird. Es kommt auf der Bundesstraße dann zu einem heftigen Zusammenstoß, der insgesamt drei verletzte Personen, 2 x im VW Bus und 1 x m Audi, nach sich zieht. An beiden Fahrzeugen entstanden insgesamt Sachschäden in einer Höhe von ca. 75.000,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell