Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch im Bereich Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Hören und OT Sülbeck, Nacht von Montag, 06.01.2020 auf Dienstag, 07.01.2020. Am gestrigen Tage wurden der Polizei Einbeck ein versuchter und ein durchgeführter Einbruch gemeldet. In der Straße Hören versuchten unbekannte Täter mehrfach eine Wohnungstüre aufzuhebeln. Ob die Täter dann gestört wurden oder nicht in der Lage war, die Türe tatsächlich aufzubrechen, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Im Ortsteil Sülbeck wurde erneut in das dortige Sporthaus eingebrochen. Nach massivem Aufbruch der Eingangstüre durchsuchten die unbekannten Täter noch das Sporthaus, konnten dann aber wohl keine für die Täter verwertbaren Gegenstände finden, sodass sie den Tatort ohne Beute wieder verlassen haben. Über die Schadenshöhen der zwei aufgebrochenen Eingangstüren liegen noch keine Angaben vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell