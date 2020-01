Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Diebstahl hochwertiger Kosmetikartikel

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Bei der Bestandsverwaltung eines Regals für hochwertige Kosmetikartikel stellte die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Neuen Straße einen deutlichen Fehlbestand von Artikeln fest. Der Wert der Ware liegt im unteren vierstelligen Bereich. Eine hausinterne Überprüfung ergab, dass die Kosmetikprodukte am vergangenen Freitag in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr auf unbekannte Weise aus dem Markt entwendet worden sein müssen. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

