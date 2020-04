Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen

KN) Tödlicher Unfall bei Waldarbeiten (11.04.2020)

Eigeltingen (ots)

Nur noch den Tod eines zuvor mit Waldarbeiten beschäftigten, 58-jährigen Mannes vermochte ein Notarzt am Abend des Karsamstags gegen 18.00 Uhr im Waldgebiet Reschberg zwischen Eigeltingen und Eckartsbrunn festzustellen.

Der 58-Jährige war am Vormittag zu Baumfällarbeiten in das Waldgebiet aufgebrochen. Nachdem er bis zum Nachmittag entgegen vorheriger Vereinbarung nicht nach Hause zurückgekehrt war, wandten sich Angehörige seiner Familie an die Polizei.

Im Rahmen der durchgeführten Suche wurde der Vermisste tot in dem Waldgebiet aufgefunden. Er war beim Fällen eines Baumes trotz der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verunglückt.

Teile des zu fällenden Baumes waren während der Ausführung des Fällschnittes gebrochen und auf den Geschädigten herabgestürzt, wodurch der 58-Jährige tödliche Verletzungen erlitt.

