Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 194

Landkreis Konstanz) Von der Straße abgekommen (14.04.2020)

L 194 / Orsingen-Nenzingen (ots)

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 23.15 Uhr auf der L 194 im Bereich des Zollbruck Kreisverkehs ereignet hat. Ein 25-jähriger VW-Lenker fuhr vom Hardtring in Richtung Zollbruck Kreisverkehr. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, prallte gegen zwei Bäume und kam an der Einfahrt zum Kreisel zum Stehen. Der junge Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

