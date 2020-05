Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen-Schwandorf) Einbruch in Gewerbebetrieb (14.05.2020 - 15.05.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in das Betriebsgebäude einer mittelständischen Firma zur Herstellung medizintechnischer Geräte in der Straße "Steckendorf" am südlichen Ortsrand von Schwandorf. Die Straftat wurde am Donnerstagabend oder in der Nacht zu Freitag im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 07.15 Uhr begangen.

Unbekannte Täter drangen in diesem Tatzeitraum gewaltsam durch ein Fenster in die Betriebsräume des Unternehmens ein. Sie hebelten in dem Firmengebäude eine Vielzahl von Türen und Schreibtischen auf und richteten hohen Sachschaden an, ohne etwas Stehlenswertes zu finden.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

