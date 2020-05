Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

TUT) Vergehen gegen das Tierschutzgesetz (04.05.2020 - 05.05.2020)

Gosheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits im Zeitraum Montag, 04.05.2020 bis Dienstag, 05.05.2020 in dem Wohngebiet an der Heubergstraße am südöstlichen Ortsrand ereignet haben dürfte.

Die Katze einer am Ortsende in der Heubergstraße wohnhaften Geschädigten erlitt in diesem Zeitraum eine Verletzung an einem Oberschenkel durch ein aus einem Luftgewehr heraus verschossenes Projektil. Das Geschoss wurde durch einen Tierarzt aus der Wunde entfernt.

Beim Polizeiposten Wehingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 1240, zu melden.

