POL-KN: (Stockach/Baden) Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen (14.05.2020 - 15.05.2020)

Stockach / Baden (ots)

Einen steuerfreien Geldgewinn über eine fünfstellige Geldsumme vermittelte ein unbekannter Anrufer gegenüber einem 55 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Stockach in einem Telefonat am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr. Der Unbekannte meldete sich mit einer angezeigten Rufnummer. Er kündigte dem Geschädigten für den heutigen Freitag den Anruf einer Werttransportfirma an, die die Gewinnsumme gebührenpflichtig nach Stockach transportieren sollte.

Der angekündigte Anruf der angeblichen Leiterin der Werttransportfirma namens Lange erfolgte am heutigen Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr wieder mit einer angezeigten Rufnummer. Die Anruferin forderte den Geschädigten auf, zur Begleichung der Transportgebühren vorab insgesamt 18 Wertkarten des Anbieters "Steam" im Gesamtwert von 500 Euro zu erwerben. In weiteren Anrufen erkundigte sich die angebliche Frau Lange nach dem Stand des Erwerbs der Wertkarten mit dem Ziel der Übermittlung der Wertcodes durch den Geschädigten an sie.

Der Geschädigte ließ sich nicht täuschen und erstattete beim Polizeirevier Stockach eine Strafanzeige.

Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen

bereitgestellt.

