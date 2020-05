Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeiter verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer (15.05.2020)

Tuningen (ots)

Eine schwere Beinverletzung zog sich heute gegen 10 Uhr ein Arbeiter in einem Großlager in der Straße "Vor dem Haldenweg" zu. Der 42-Jährige war mit dem Einsortieren von Leergut beschäftigt und stellte sich dazu auf eine leere Euro-Palette. Als plötzlich eine Latte der Holzpalette brach, knickte der Mann so unglücklich um, dass er sich eine komplizierte Verletzung am Schienbein zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

