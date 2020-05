Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Drogen im Straßenverkehr (14.05.2020)

Spaichingen (ots)

Die Überprüfung des 34-jährigen Lenkers eines Fiats an einer durch Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil in der Hauptstraße eingerichteten Kontrollstelle führte zur Feststellung von Anhaltspunkten auf eine Beeinflussung des Verkehrsteilnehmers durch einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies.

Dem Betroffenen wurde zur Beweissicherung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Maßnahmen hinsichtlich seiner Fahrerlaubnis erfolgen durch die an seinem Wohnort zuständige Fahrerlaubnisbehörde, die durch den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell