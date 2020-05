Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Zeugenaufruf der Kriminalpolizei zu Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft (14.05.2020)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu dem am Donnerstagabend um 19.40 Uhr begangenen Raubüberfall auf den EDEKA-Lebensmittelmarkt in der Staader Straße in Konstanz-Allmannsdorf, zu dem das Polizeipräsidium Konstanz am heutigen Freitagvormittag bereits im Presseportal eine Pressemeldung veröffentlichte.

Die Pressemeldung von 10.48 Uhr ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4597886 abrufbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei beobachteten mehrere Personen den allein handelnden Tatverdächtigen, als dieser gegen 19.40 Uhr das Lebensmittelgeschäft nach der vollendeten Raubstraftat verließ und mit einem schwarz lackieren Fahrrad zur Mainaustraße wegfuhr. Das Fahrrad hatte er während der Tat am Fahrradständer des Lebensmittelgeschäftes abgestellt.

Der Zeugenaufruf richtet sich an

einen älteren Herrn, der auf der unmittelbar neben dem Fahrradständer stehenden Sitzbank saß,

an einen jungen Mann, der sein Fahrrad ebenfalls am Fahrradständer abstellte und von dort aus in das Lebensmittelgeschäft ging, wobei ihm der Tatverdächtige entgegengekommen sein dürfte

und an die beiden Insassen eines Pkw, die zum Tatzeitpunkt in ihrem auf den Parkflächen vor dem Lebensmittelgeschäft stehenden Fahrzeug saßen und nach der Flucht des Tatverdächtigen durch eine andere Zeugin angesprochen wurden.

Die beschriebenen Zeugen und sonstige Personen, die der Polizei Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell