Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet (15.05.2020)

Triberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 175 zwischen Rohrbach und Brigach, Höhe der Gemarkung Hirzwald, ereignet hat. Eine 68-Jährige war mit einer Mercedes E-Klasse in Richtung Rohrbach unterwegs, als ihr ein roter Mercedes-Sprinter mit dem rumänischen Kennzeichen "SV 78 TUR" in einer Kurve entgegenkam. Dort geriet der Sprinter auf die Gegenfahrbahn und streifte seitlich die entgegenkommende E-Klasse. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher mit seinem Sprinter in Richtung Brigach. Personen, die Hinweise zum Unfall oder Verbleib des Mercedes Sprinter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 / 916071-0, in Verbindung zu setzen.

