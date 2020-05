Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Brandstiftung an einer Schule (18.05.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Anton-Bruckner-Straße. Am Montagabend gegen 19.00 Uhr entzündeten Unbekannte vermutlich durch brennbare Flüssigkeit trockenes Laub. Daraufhin geriet eine Fläche von ca. 50 Quadratmeter in Brand. Das unmittelbar angrenzende Schulgebäude wurde an der Fassade geringfügig beschädigt. Ein aus Holz errichteter Lagerschuppen fing an der Außenfassade an zu brennen, konnte jedoch durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Singen gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

