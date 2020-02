Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Kinderhaus und Wienburg - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (19.02., 14:20 bis 17:10 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Heidköttersweg ein. Die Täter versuchten zunächst vergeblich das Fenster des Gäste-WC aufzuhebeln. Anschließend warfen sie mit Steinen die Glasscheibe zur Küchentür ein und durchsuchten das Haus. Ob die Eindringlinge Beute gemacht haben ist Bestandteil der Ermittlungen. Der 76-jährigen Bewohnerin war kurz vor Verlassen des Hauses ein circa 14 bis 15-jähriger Junge mit dunkelblondem Haar aufgefallen. Der Unbekannte klingelte an der Haustür und fragte nach einem "Marcello".

Ebenfalls am Mittwoch (19.02., 12:10 bis 15:45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter in der Straße Im Hagenfeld gewaltsam Zutritt zu einem Zweifamilienhaus. Erneut versuchten die Einbrecher zunächst die Glasschiebetür zum Wintergarten aufzuhebeln. Als sie daran scheiterten, warfen sie mit Steinen die Glasschiebetür ein und durchsuchten anschließend die Räume. Die Täter flüchteten mit diversem Schmuck, einer goldenen Taschenuhr, einer Herrenarmbanduhr der Marke "Maurice Lacroix" und einem Goldring.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

