Polizei Münster

POL-MS: Diebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter sprach am Dienstag (18.02.,11 Uhr) an der Straße "Hohe Geest" in Hiltrup einen 81-Jährigen an und begleitete diesen, unter dem Vorwand ein Bekannter der Familie zu sein, in dessen Wohnung.

Dort breitete er zunächst Gegenstände aus, die er dem 81-Jährigen verkaufen wollte. Dabei entwendete er unbemerkt Schmuck der Ehefrau des Mannes im Wert von etwa 2.000 Euro.

Der männliche Täter soll nicht älter als 40 Jahre alt sein. Er ist ungefähr 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte glatte, dunkle Haare, einen Dreitagebart und sprach Deutsch mit Akzent. Der 81-Jährige beschreibt ihn als Südeuropäer.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Patrick Danschyk

