Polizei Münster

POL-MS: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet - Mehr Sicherheit für Radfahrer

Münster (ots)

Mit dem Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit von Radfahrern kontrollierten Polizisten am Dienstag (18.2.) in einer zweitstündigen Schwerpunktkontrolle den Verkehr in den Bereichen Promenade, Schlossplatz, Albersloher Weg und Warendorfer Straße.

Die Beamten ahndeten acht Verstöße gegen Pkw- und Lkw-Fahrer. Darunter mehrere Gurtverstöße, Verstöße gegen die Mobiltelefonnutzung und das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Außerdem wurden 27 Radfahrer gestoppt, die trotz Rotlicht die Fahrbahn querten und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhren.

Bereits am Freitagnachmittag (14.2.) stellten Polizisten an der Westfalenstraße in nur zwei Stunden zehn Autofahrer fest, die während der Fahrt ihre Handys nutzten.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell