Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe an Flucht gehindert

Ahaus (ots)

Mit Gewalt wollten verhinderte Ladendiebe am Samstag in Ahaus die Flucht ergreifen - es gelang ihnen aber nicht: Sie standen vor verschlossener Tür. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 11.50 Uhr in einem Geschäft am Adenauerring. Ein Mitarbeiter hatte drei Männer beobachtet, die eine Smartwatch und ein Smartphone stehlen wollten. Der Mitarbeiter forderte sie auf, diese wieder herauszugeben. Das taten die Männer - doch mit ihrer Kooperationsbereitschaft war es vorbei, als sich die Türen des Geschäftes schlossen und sie nicht mehr herauskamen. Tritte gegen die Tür halfen ihnen aber auch nicht: Sie mussten wohl oder übel bleiben, bis die Polizei eintraf. Bei ihrem "Ausbruchsversuch" hinterließ das Trio einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen, zwei 38 und 33 Jahre alte Kölner und einen 37-jährigen aus Rösrath, in Gewahrsam.

