Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Radfahrer beim Abbiegen übersehen 18.5.20, 18.15 Uhr

Schramberg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall in der Rottweiler Straße trotz Schutzhelm zugezogen. Der Rettungsdienst und ein Notarzt mussten alarmiert werden. Eine 18 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach links in die Vier-Häuser-Straße abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden 27-Jährigen mit seinem Rennrad, der stadteinwärts radelte. Beim Aufprall verletzte sich der Radler schwer am Kopf, die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Den Schaden am Kleinwagen und am Fahrrad beziffert die Polizei auf 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell