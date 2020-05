Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Unbekannter Autofahrer verursacht Ölspur, anschließend rutscht ein Motorradfahrer auf der Ölspur aus (18.05.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN (ots)

Leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Motorrad-Fahrer bei einem Sturz am Montagabend gegen 21.00 Uhr, als er beim Kreisverkehr Zeppelinstraße / K6158 auf die Kreisstraße ausfahren wollte und auf einer dort befindlichen Ölspur ausrutschte. Diese Ölspur war zuvor von einem unbekannten Fahrer, vermutlich eines Pkw, verursacht worden. Der Unbekannte fuhr zunächst die Hardstraße von Worblingen in Richtung Singen entlang und umfuhr einen zur Absperrung dienenden Pfosten über ein Feld. Hierbei wurde der Unterboden des Pkw beschädigt, woraufhin Öl austrat. Gemäß der Ölspur fuhr der Unbekannte weiter auf die Berliner Straße, umfuhr den Kreisverkehr Berliner Platz und anschließend über die Berliner Straße zurück in Richtung Rielasingen. Am Kreisverkehr Zeppelinstraße/ K6158 fuhr er in Richtung Rielasingen und weiter in die Singener Straße. Hier endete die Ölspur. Die polizeilichen Ermittlungen bzgl. des Verursachers der Ölspur wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

