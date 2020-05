Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Unbekannter beschmiert Außenstelle des Landratsamts 16.05./17.05.2020

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte am vergangenen Wochenende das Gebäude der Außenstelle des Landratsamtes Konstanz in der Otto-Blesch-Straße. Des Weiteren wurden auf dem Gelände mehrere Stellen mit Farbe beschmiert. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu wenden.

