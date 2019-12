Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Rollerfahrer kollidiert

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in der Ludwigshafener Straße mit einem Motorrollerfahrer kollidiert. Der Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die 38-jährige Fahrzeugführerin übersah beim Einfahren in einen Verkehrskreisel den 63-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad. Ihr Wagen touchierte das Gefährt am Hinterreifen. Der 63-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Motorroller. |erf

