Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebesgut im Kinderwagen versteckt

Kaiserslautern (ots)

Einer 24-Jährigen wirft die Polizei vor, am Donnerstagnachmittag Parfüm aus einem Fachgeschäft in der Fackelstraße gestohlen zu haben. Die Frau versteckte die Ware im Wert von circa 600 Euro in einem Kinderwagen, dann wollte sie die Parfümerie mit dem mutmaßlichen Diebesgut verlassen. Zeugen hielten die Frau auf und alarmierten die Polizei. Die 24-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

