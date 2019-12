Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebestour durch Drogerie- und Parfümeriemärkte

Kaiserslautern (ots)

Ein 45-Jähriger begab sich am Donnerstagabend in der Innenstadt mutmaßlich auf Diebestour durch Drogerie- und Parfümeriemärkte.

Zeugen war der 45-Jährige gegen 18.30 Uhr in einer Parfümerie am Fackelrondell aufgefallen. Der Mann steckte in dem Geschäft sogenannte Parfümtester ein. Bedienstete stoppten ihn und informierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem 45-Jährigen nicht nur die Parfümtester sicher, auch Duftwasser aus einer anderen Parfümerie und aus einer Drogerie hatte der Mann einstecken - Waren im Wert von über 500 Euro. Der 45-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

