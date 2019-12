Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Diebesschürze unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, am Mittwochabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Mannheimer Straße Steaks und Tabakwaren gestohlen zu haben. Der Mann wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er vier Packungen Fleisch aus der Kühltruhe nahm und einen große Packung Tabak in einem Beutel verstaute. Den Beutel hatte sich der Mann wie eine Schürze um den Bau gebunden. Darüber trug er seine Oberbekleidung. Als der 27-Jährige den Kassenbereich passieren wollte, hielt ihn ein Ladendetektiv auf. Die sogenannte Diebesschürze war allerdings leer. Von den Steaks und dem Tabak fehlte jede Spur. Möglicherweise hat der 27-Jährige die Ware zurückgelegt oder einem mutmaßlichen Komplizen übergeben. Die Polizei ermittelt. |erf

