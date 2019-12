Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch am helllichten Tag

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Tag sind unbekannte Täter am Mittwoch in ein Haus im "Grünen Graben" eingestiegen. Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher zwischen 10 und 16.30 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss, die derzeit umgebaut werden. Von der "Baustelle" stahlen sie diverse Baumaschinen und -Material.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum eventuell verdächtige Personen beobachtet haben, die Baumaschinen und -Material abtransportierten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell