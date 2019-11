Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in das Lagerhaus einer Seniorenresidenz

Kleve (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Lagerhaus der Seniorenresidenz Burg Ranzow im Ortsteil Materborn eingedrungen. Zunächst durchtrennten die Einbrecher die Stromzufuhr eines Außenstrahlers, bevor sie sich an zwei Metalltüren zu schaffen machten. Aus dem Lager entwendeten sie schließlich diverse Gartenelektrowerkzeuge. Diese transportierten sie mit einem auf dem Gelände befindlichen, nicht mehr zugelassenen bzw. nicht verkehrssicheren Anhänger ab. Diese Aktion könnte durch Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich mit der Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, in Verbindung zu setzen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell