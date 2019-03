Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Hochsitze umgeworfen

Celle (ots)

In der Zeit von Samstag, 23.03., 14.00 Uhr bis Dienstag, 26.03., 15.30 Uhr, stießen unbekannte Täter insgesamt fünf Hochsitze aus Holz in der Nähe eines Feldweges zwischen Altencelle und Nienhagen um. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell